SanDisk сделала ограниченную серию USB-накопителей для фанатов Fortnite

SanDisk анонсировала новые USB-накопители, посвящённые игре Fortnite. Доступные в вариантах на 1 ТБ и 2 ТБ, они стоят 90 и 150 долларов соответственно.

Накопители выделяются ярким дизайном с логотипом Fortnite и смайлом, что делает их привлекательными даже для тех, кто не является поклонником игры.

Кроме того, на выставке CES компания представила накопитель Creator Phone SSD. Он имеет магнитное крепление для iPhone и других телефонов с MagSafe, а также подключается через USB-C. Модель на 1 ТБ будет стоить 110 долларов и появится в продаже этой весной.

Для пользователей старых смартфонов доступен накопитель Creator Phone Drive с портами USB-C и Lightning, объёмом 256 ГБ, который можно купить уже сейчас по цене от 50 до 70 долларов.