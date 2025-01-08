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SanDisk сделала ограниченную серию USB-накопителей для фанатов Fortnite

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

SanDisk анонсировала новые USB-накопители, посвящённые игре Fortnite. Доступные в вариантах на 1 ТБ и 2 ТБ, они стоят 90 и 150 долларов соответственно.

SanDisk сделала ограниченную серию USB-накопителей для фанатов Fortnite

Накопители выделяются ярким дизайном с логотипом Fortnite и смайлом, что делает их привлекательными даже для тех, кто не является поклонником игры.

Кроме того, на выставке CES компания представила накопитель Creator Phone SSD. Он имеет магнитное крепление для iPhone и других телефонов с MagSafe, а также подключается через USB-C. Модель на 1 ТБ будет стоить 110 долларов и появится в продаже этой весной.

 

SanDisk сделала ограниченную серию USB-накопителей для фанатов Fortnite

Для пользователей старых смартфонов доступен накопитель Creator Phone Drive с портами USB-C и Lightning, объёмом 256 ГБ, который можно купить уже сейчас по цене от 50 до 70 долларов.

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