Самыми продаваемыми в России стали модели телевизоров свыше 65 дюймов

В России подвели итоги по продажам телевизоров за первое полугодие. В отчетный период, продажи телевизоров выросли на 58% по денежному объему и на 32% по количеству по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего россияне приобрели 5 миллионов телевизоров на общую сумму 145 миллиардов рублей. В пятерку самых популярных брендов по денежному объему и количеству продаж входят устройства от компаний Haier, Samsung, Xiaomi, LG и Hisense.

Жители России предпочитают телевизоры с большим экраном. Самыми востребованными являются модели с диагональю свыше 65 дюймов, которые составляют 24% от всех продаж на рынке.

На втором месте находятся устройства с диагональю от 56 до 64 дюймов (22%), а на третьем месте — телевизоры с диагональю от 45 до 55 дюймов (15,5%).

Также россияне проявляют активный интерес к телевизорам от российских производителей. В тройку лидеров по количеству продаж входят устройства от компаний «Сбер», «Яндекс» и «Витязь».