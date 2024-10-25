Самыми продаваемыми колонками в России стали модели Яндекса и Сбера

В М.Видео-Эльдорадо провели анализ продаж умных колонок в России за первые девять месяцев 2024 года.

По данным исследования, продажи колонок увеличились на 49% в деньгах и на 41% в количественном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За этот период россияне приобрели 3,3 миллиона умных колонок на общую сумму 27 миллиардов рублей. Средняя цена умной колонки составила 8,1 тысячи рублей.

В числе лидеров по продажам находятся устройства компаний «Яндекс» и «Сбер». При этом 90% рынка умных колонок занимает продукция «Яндекса».

Самыми продаваемыми моделями стали «Яндекс.Станция Макс», «Яндекс.Станция Миди», «Яндекс.Станция Лайт», новая версия «Яндекс.Станции Мини» с часами и «Яндекс.Станция 2».

Также увеличились продажи колонок SberBoom, SberBoom Home и SberBoom Mini.