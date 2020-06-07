Самый необычный смартфон в мире на Indiegogo оценен в $500

Для запуска смартфона в производство разработчикам через площадку коллективного финансирования Indiegogo требовалось собрать 30 тыс. долларов.

На Indiegogo представили очень необычный в наше время смартфон с премиальным дизайном и невысокой ценой – 500 долларов.

На фоне других современных аппаратов модель под названием Brandeis Prometheus очень сильно выделяется своей внешность.

Аппарат получил семиугольный корпус, многогранный блок для основной камеры и сапфировое стекло, прикрывающtе дисплей. Сам корпус смартфона выполнен из нержавеющей стали.

На странице площадки Indiegogo указали, что в Brandeis Prometheus установлен 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и встроенным под дисплеем сканером отпечатка пальца.

В основе необычного смартфона лежит процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш-памяти.

На тыльной стороне установлена двойная камера с датчиками 108 и 48 Мп. С фронтальной стороны разместили камеру на 40 Мп.

Помимо всего этого заявлено, что аппарат защищен по стандарту IP68. В нем есть стандартный 3,5 мм разъём для наушников и лоток для двух SIM и microSD.

Батарея в Brandeis Prometheus на 4000 мАч. Ее можно заряжать через беспроводную зарядку мощностью 40 Вт или обычным блоком питания мощностью 65 Вт.

При таких флагманских характеристиках за Brandeis Prometheus по предзаказу просят всего 500 долларов.

Разработчикам уже удалось собрать 230 тысяч долларов, при том что для успешного запуска проекта требовалось всего 30 тыс. долларов.

