Вероятно, на снижение стоимости повлиял невысокий спрос на устройство.

Впрочем, небольшие продажи самого маленького в линейке смартфона наблюдаются не только в России, но и в других странах мира.

На это указывают отчеты аналитических компаний. Как выяснили эксперты Hi-Tech Mail.ru, самый маленький iPhone 12 mini резко подешевел в России на 16 тыс. рублей.

Так, если на старте продаж его стоимость составляла 70 тыс. рублей, то теперь во многих магазинах его продают по цене от 54 тыс. рублей.

Как ранее сообщалось, низкие продажи могут быть обусловлены высокой ценой, при этом набор функций и возможностей у смартфона мало отличается от тех же iPhone XR и iPhone 11, которые обходятся дешевле.