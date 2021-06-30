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Самый доступный смартфон с 12 ГБ ОЗУ от Redmi подешевел в Китае

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На китайском рынке наблюдается постепенное снижение цен на наиболее востребованные смартфоны, то же касается и линейки Redmi K40.

В ней модель Redmi K40 Game Enhanced Edition с недавнего времени стала продаваться дешевле. В частности, речь идет о наиболее востребованной конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти.

На нее приходится 70% от всех продаж Redmi K40 Game Enhanced Edition. Теперь ее стоимость в Китае составляет 356 долларов за вариант со 128 ГБ встроенной памяти.

Вариант 12/256 ГБ оценен в 387 долларов. Стоит отметить, что Redmi K40 Game Enhanced Edition носит звание самого доступного смартфона с объемом оперативной памяти 12 ГБ.

Redmi Redmi K40
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