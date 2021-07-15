Об этом со ссылкой на аналитиков CIRP сообщил источник, опубликовав данные по продажам за второй квартал года.

В отчетный период, самый дорогой iPhone 12 Pro Max стал самым популярным смартфоном Apple, однако лидирует он наряду с iPhone 11.

Если ранее последний был бесспорным лидером на рынке США, то теперь самым продаваемым является и iPhone 12 Pro Max.

Обе модели заняли по 23% американского рынка. При этом в целом линейка iPhone 12 занимает 63% в продажах компании.

Стоит также отметить, что в рейтинге по моделям iPhone 12 Pro и iPhone 12 mini уступают по продажам iPhone SE второго поколения.