Самый дешевый телефон Xiaomi с камерой 108 МП ближе к выпуску

Еще в июле ходили слухи о двух дешевых смартфонах Xiaomi, оснащенных камерами 64MP и 108MP, но с тех пор больше ничего не просочилось. Известный источник утечки информации Weibo раскрыл кодовые названия двух телефонов и номер модели телефона с камерой 108 МП.

Считается, что кодовые имена — Gauguin и Gauguin Pro, причем последний будет иметь датчик 108MP, в то время как непрофессиональная версия, как сообщается, довольствуется основной камерой 64MP. Поскольку Pro будет самым дешевым телефоном с указанным датчиком, можно с уверенностью предположить, что дуэт подпадет под бренд Redmi.

Остальные спецификации еще не раскрыты, поскольку утечка предполагает, что релиз приближается.