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Самый дешевый современный смартфон Samsung в РФ упал в цене

07.05.2020 21:18

Его стоимость на старте продаж составляла 7 990 рублей, но теперь смартфон можно купить почти в два раза дешевле. Самый дешевый современный смартфон Samsung в РФ упал в цене
Речь идет о смартфоне Samsung Galaxy A01, который является самым доступным в линейке корейского бренда.

Модель поступила в продажу в феврале по цене почти 8 тыс. рублей, однако теперь у продавцов этот смартфон можно найти за 4,5 тыс. рублей.

Напомним, в модели предлагается 5,7-дюймвый экран с вырезом, где располагается 5-мегапиксельный модуль.

На задней панели установлена камера с датчиками на 13 и 2 Мп. Процессор в устройстве Snapdragon 439, а помогает ему 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу устройства отвечает батарея на 3 000 мАч.

Работает Samsung Galaxy A01 под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой One UI 2.0. При этом в модели отсутствует сканер отпечатков пальцев и модуль NFC.

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