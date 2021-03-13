Компания Nokia на российском рынке объявила о старте продаж нового смартфона, который является самым доступным устройством в линейке бренда.

Самый дешевый смартфон Nokia появился в продаже в России по цене от 7 990 рублей. Речь идет о модели Nokia 1.4, оснащенной 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+.

Корпус смартфона выполнен из пластика, а сканер отпечатков пальцев разместили на задней панели. Работает Nokia 1.4 на базе процессора Snadpragon 212, который дополняет 2 или 3 Гб оперативной памяти, а также 32 или 64 ГБ встроенной памяти.

Основная камера имеет датчик на 8 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 2 Мп. Смартфон поддерживает две сим-карты и работает под управлением Android 10 Go.

Также в нем предлагают microUSB и аккумулятор на 4000 мАч. Стоимость новинки составляет 7 990 рублей за версию 2/32 ГБ, тогда как конфигурация 3/64 ГБ обойдется в 9 990 рублей.