Самый дешевый 5G-смартфон Redmi получит ценник в 100 долларов

Инсайдеры поделились информацией о характеристиках и цене нового смартфона Redmi A4, который станет самым бюджетным 5G-устройством компании. Ожидается, что его стоимость составит около $100.

По данным источников, Redmi A4 будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, а также 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон получит 6,7-дюймовый HD+ экран с частотой обновления 90 Гц. Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп (f/1.8), а фронтальная — 8 Мп.

Устройство будет работать на Android 14 с первой версией оболочки HyperOS. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечит автономность и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 18 Вт.