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Самурайский экшен Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая

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Самурайский экшен Ghost of Tsushima, разработанный для PlayStation 4 и 5, скоро станет доступен на ПК.

Первоначально информацию о портировании игры на ПК поведал сетевой информатор billbil-kun, позже в сети был опубликован трейлер портированной версии Ghost of Tsushima под названием Director’s Cut.

В игре за счет технологий NVIDIA DLSS 3 и DLAA, AMD FSR 3 и FSR 3 Native AA, и Intel XeSS была улучшена графика.

Уже известно, что игроки на ПК будут иметь доступ к дополнительному контенту. Портированием проекта занимается студия Nixxes, выход игры на ПК запланирован на 16 мая.

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