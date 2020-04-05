Samsung заявила, что Exynos 990 ничем не уступает процессору Snapdragon 865

Samsung старается показать пользователям, что ее флагманский процессор Exynos 990, установленный в Galaxy S20, ничем не уступает чипу Snapdragon 865.

Серия Galaxy S20 в США, Китае и Южной Корее предлагается с самым производительным процессором — Snapdragon 865, тогда как во всех остальных странах серия флагманских смартфонов продается с Exynos 990.

Это фирменный процессор корейского производителя, который по всем параметрам уступает Snapdragon 865, но в Samsung доказывают обратное.

В компании отметили, что процессоры Exynos и Snapdragon одинаково тестируются и способны обеспечить стабильную работу аппарата на протяжении всего его жизненного цикла.

Пользователи уверены, что покупая Galaxy S20 с Exynos 990 они переплачивают, так как тесты показывают что Snapdragon 865 более стабильный, меньше греется и меньше потребляет энергии.