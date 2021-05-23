Samsung зарегистрировал торговую марку «Z Slide» в Европейском ведомстве интеллектуальной собственности (EUIPO)

Технический гигант Samsung может создать еще один смартфон в своей серии Z, поскольку была обнаружена заявка на регистрацию товарного знака под названием «Z Slide». Очевидно, это сделано для устройства, которое все еще находится в стадии разработки.

В списке товарных знаков Европейского ведомства интеллектуальной собственности (EUIPO) указано, что устройство с указанным именем относится к классу 9 (устройство мобильной связи, возможно, смартфон).

Ранее компания Samsung также зарегистрировала выдвижной дисплей Z Roll за товарным знаком Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (WIPO). В то время как Z Roll будет иметь выдвижной дисплей, который расширяется по горизонтали, Z Slide будет поставляться с дисплеем с вертикальным расширением, что может означать, что устройством может быть смартфон.

Отмечается рост исследований и разработок смартфонов с расширяемым дисплеем различными OEM-производителями, и Samsung остается в авангарде исследований в этом направлении. Буквально на прошлой неделе дисплей Samsung выдвинул на первый план некоторые из незавершенных дисплеев, которые планируется включить в будущие смартфоны Samsung. К ним относятся S-Foldable панель, которая, скорее всего, является компонентом Z Slide в рабочем состоянии.

7,2-дюймовый дисплей S-Foldable будет поддерживать несколько вариантов складывания, что будет большим преимуществом для универсальности устройства. Z Slide может быть сворачиваемой версией Z Flip, в которой будут задействованы некоторые инновационные технологии в механизме, который будет управлять работой выдвижного дисплея. Ранее сообщалось, что можно использовать систему звеньев цепи для поддержания рабочих характеристик и долговечности гибкого дисплея.

Судя по возможной информации о выпуске и цене, маловероятно, что устройство будет представлено в этом году, возможно, где-то в 2022 году. Samsung собирается выпустить пару складных устройств в третьем квартале 2021 года. Это произойдет после того, как эти устройства будут выпущены. что мы с нетерпением ждем запуска Z Roll или Z Slide.