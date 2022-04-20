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Samsung запустит складной смартфон Galaxy Z Flip3 в лимитированной версии Pokemon Edition

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В апреле в Южной Корее в продажу поступит ограниченная партия смартфона Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition.

Эта модель отличается от классической специальным оформлением, коробкой и дополнительными аксессуарами.

Стоимость устройства не раскрывается, но было сказано, что аппарат будет предлагаться только через фирменный интернет-магазин Samsung Korea.

Старт продаж Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition намечен на 24 апреля.

Судя по изображению аппарат получит набор карточек с покемонами, брелок для ключей, чехол прозрачный и миниатюрный покебол.

Samsung Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition
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