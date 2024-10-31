Главная » Новости

Samsung запустит премиальный бренд для конкуренции iPhone от Apple

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Компания Samsung решила создать новый бренд для своих дорогих смартфонов, сообщает корейское издание E-Today.

Инсайдеры утверждают, что руководство компании обеспокоено тем, что все устройства выпускаются под маркой Galaxy, и это размывает их ценность.

Samsung рассматривает возможность создания отдельного бренда, который будет сосредоточен на премиальных моделях. В текущую линейку Galaxy входят смартфоны серий Z, S, A, M и F.

В отличие от этого, Apple выпускает только дорогие устройства под единственным брендом iPhone. В Samsung уверены, что выделение нового бренда поможет им лучше конкурировать с американским гигантом и продвигать свои премиум-смартфоны.

Эксперты, опрошенные E-Today, привели в пример успех автопроизводителя Hyundai, который запустил люксовый бренд Genesis для выпуска премиум-моделей.

Они отметили, что создание отдельного бренда положительно сказалось на имидже Hyundai. Журналисты подчеркнули, что Samsung стремится к тому же результату.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.