Samsung запустит премиальный бренд для конкуренции iPhone от Apple

Компания Samsung решила создать новый бренд для своих дорогих смартфонов, сообщает корейское издание E-Today.

Инсайдеры утверждают, что руководство компании обеспокоено тем, что все устройства выпускаются под маркой Galaxy, и это размывает их ценность.

Samsung рассматривает возможность создания отдельного бренда, который будет сосредоточен на премиальных моделях. В текущую линейку Galaxy входят смартфоны серий Z, S, A, M и F.

В отличие от этого, Apple выпускает только дорогие устройства под единственным брендом iPhone. В Samsung уверены, что выделение нового бренда поможет им лучше конкурировать с американским гигантом и продвигать свои премиум-смартфоны.

Эксперты, опрошенные E-Today, привели в пример успех автопроизводителя Hyundai, который запустил люксовый бренд Genesis для выпуска премиум-моделей.

Они отметили, что создание отдельного бренда положительно сказалось на имидже Hyundai. Журналисты подчеркнули, что Samsung стремится к тому же результату.