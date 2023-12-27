Samsung запустила в Южной Корее новый ноутбук Galaxy Book 3 Go 5G

Недавно Samsung представила на своем родном рынке серию ноутбуков Galaxy Book 4. Теперь бренд из Южной Кореи объявил о новой модели, которая не является дополнительной в линейке Book 4.

Это Samsung Galaxy Book 3 Go 5G, который выступает в качестве преемника Galaxy Book 2 Go, представленного в январе этого года.

Новинка Samsung Galaxy Book 3 Go 5G оснащена 14-дюймовым IPS-дисплеем с антибликовым покрытием и разрешением FHD. Ноутбук также имеет 720p веб-камеру.

На аудиофронтальной панели устройства установлены два стереодинамика мощностью 1,5 Вт с поддержкой технологии Dolby Atmos. Вес ноутбука всего 1,43 кг, а его толщина составляет всего 15,5 мм.

Samsung Galaxy Book 3 Go 5G оснащен процессором Snapdragon 7c+ Gen 3, созданным по техпроцессу 6 нм, а также графическим процессором Adreno. В ноутбуке установлено 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумуляторная батарея емкостью 42,3 Втч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт обеспечивает до 8 часов работы при зарядке всего 30 минут.

Samsung Galaxy Book 3 Go 5G работает на операционной системе Windows 11. Пользователи Samsung смогут воспользоваться несколькими функциями экосистемы Galaxy, включая Quick Share, Second Screen, Buds Auto Switch и Multi Control. Возможности подключения включают WiFi-6E, Bluetooth 5.1, два порта USB-C, слот для SD-карты и разъем 3,5 мм.

Стоимость Samsung Galaxy Book 3 Go 5G составляет 39,5 тыс. рублей в Южной Корее. Его можно приобрести только в серебристом цвете в магазинах Samsung.