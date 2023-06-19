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Samsung запустила в ЕС программу самостоятельного ремонта для смартфонов и ноутбуков

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Samsung для европейского рынка запустила программу самостоятельного ремонта Samsung Self-Repair.
Эта программа стала доступна в странах: Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция и Великобритания.

Теперь жители этих стран могут самостоятельно выполнять ремонт смартфонов серий Galaxy S20, Galaxy S21 и Galaxy S22, а также ноутбуков Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360.

Samsung Self-Repair была разработана при содействии специалистов лаборатории iFixit. В рамках программы самостоятельного ремонта пользователю предлагают приобрести пакет, в котором есть инструкция, необходимый инструмент, а также комплектующие для устройства.

Samsung Self-Repair является уже отработанной программой, которую в 2022 году запустили в США.

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