Samsung запустила сервис для поиска отключенных от интернета смартфонов Samsung Galaxy

SmartThings Find, являющийся частью приложения SmartThings, помогает быстро находить подключенные устройства Galaxy с помощью технологий BLE и UWB.

Компания Samsung Electronics объявила о запуске новой службы SmartThings Find, которая помогает быстро и легко находить устройства Galaxy. После того, как 6 миллионов пользователей в Корее, Великобритании и США подписались на ранний доступ к сервису, SmartThings Find готов к глобальному запуску на устройствах под управлением Android 8 или новее. SmartThings Find использует технологии Bluetooth Low Energy (BLE) и сверхширокополосный (UWB), чтобы помочь людям найти избранные смартфоны, планшеты, умные часы и наушники Galaxy.

«Используя новейшие технологии BLE и UWB, SmartThings Find сделает вашу жизнь менее напряженной, когда дело доходит до поиска потерянных устройств Galaxy», — сказал Джэён Чжон, вице-президент и руководитель группы SmartThings подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics. «Благодаря дополнительному преимуществу использования AR в сочетании с картами и звуками, которые помогут вам вернуться к своим устройствам, SmartThings Find — это простое и наглядное решение, которое поможет вам легко найти ваши любимые устройства. Это лишь один из примеров нового значимого мобильного опыта, который технология UWB принесет людям во всем мире».

После завершения процесса быстрой регистрации пользователи SmartThings могут легко найти свои устройства Galaxy — от смартфонов, планшетов и умных часов до каждого наушника в отдельности. Если вы уронили свой Galaxy Note20 Ultra за диван, не можете вспомнить, где вы спрятали Galaxy Buds Live, или оставили Galaxy Watch3 в таком безопасном месте, что вы не можете его найти, служба SmartThings Find поможет вам сохранить больше вашего Galaxy безопасные устройства с помощью простого в использовании приложения SmartThings.

С помощью службы поиска SmartThings вы можете легко найти пропавшее устройство, даже если оно не в сети. Это потому, что пользователи SmartThings теперь могут выбрать безопасное использование своих смартфонов или планшетов Galaxy, чтобы помочь другим найти их потерянные устройства. Когда устройство находится в автономном режиме в течение 30 минут, оно выдает сигнал BLE, который может быть получен другими устройствами. Если вы сообщите о своем утере с помощью SmartThings Find, любой ближайший смартфон или планшет Galaxy, который решил помочь в поиске потерянных устройств, может уведомить сервер Samsung о своем местоположении, который, в свою очередь, уведомит вас. Все пользовательские данные SmartThings Find зашифрованы и надежно защищены, поэтому местоположение устройства не будет раскрыто никому, кроме его владельца.