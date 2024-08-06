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Samsung запустила производство рекордно тонких модулей памяти

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Компания Samsung Electronics объявила о старте массового производства самых тонких в отрасли модулей памяти LPDDR5X DRAM с высотой всего 0,65 мм.

Samsung запустила производство рекордно тонких модулей памяти

Эти модули, объемом 12 ГБ и 16 ГБ, обеспечивают улучшенное терморегулирование, что особенно важно для мобильных приложений с искусственным интеллектом.

Чипы состоят из четырехслойной матрицы DRAM на 12 нм, что позволяет снизить толщину и повысить плотность, а также термостойкость на 21,2% по сравнению с предыдущими моделями.

Samsung запустила производство рекордно тонких модулей памяти

Благодаря оптимизации технологий печатной платы и формовочного компаунда, новые модули стали такими тонкими, что их толщину сопоставляют с ногтем.

Samsung стремится укрепить свои позиции на рынке DRAM с низким энергопотреблением, предлагая решения, отвечающие требованиям будущего. В планах компании — разработка 6-слойных модулей по 24 ГБ и 8-слойных по 32 ГБ для мобильных устройств.

Samsung запустила производство рекордно тонких модулей памяти

Источник: news.samsung.com.

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