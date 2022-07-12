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Компания Samsung начала производство 3-нм чипов в ограниченных масштабах

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Samsung первой запустила производство 3-нм процессоров, о чем корейская компания сообщила 30 июня, но как оказалось компания не раскрыла всей информации про запуск.
Теперь сообщается, что пока производство чипов по новому техпроцессу ведется для высокопроизводительных вычислительных приложений, а не для массового потребителя.

Пока неизвестно, кто сейчас является заказчиком процессоров, выпущенных по 3-нм, но китайские источники сообщают, что их заказали криптовалютные майнеры.

Пока они не получили свой заказ, и по мнению экспертов, они могут больше не размещать заказы на фоне общего падения цен и интереса к криптовалютам.

Samsung
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