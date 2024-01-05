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Samsung запустила обновление до Android 14 для Galaxy A52, A23 4G и Tab S6 Lite (2022)

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Обновление Android 14 с интерфейсом One UI 6 для Galaxy A52, Galaxy A23 4G и Galaxy Tab S6 Lite (2022) предлагает не только новые функции и усовершенствования, но и улучшенный пользовательский интерфейс.

Быстрая панель была переработана для легкого доступа к настройкам, а новый шрифт обновил визуальное восприятие.

В One UI 6 также добавлены новые виджеты, такие как виджет медиаплеера для блокировки экрана и управления уведомлениями, виджет «Пользовательская камера» для быстрого доступа к настройкам камеры и виджет «Информация о погоде» для получения подробной информации о погоде.

Приложение «Настройки» также претерпело изменения, включая специальный раздел «Аккумулятор» для упрощения навигации. Камера и приложение «Фоторедактор» были упрощены для удобства использования, а приложение «Погода» предоставляет более подробную информацию о местоположении в новом дизайне.

Кроме того, Samsung удалила свой фирменный знак из значков стандартных приложений на панели приложений и главном экране.

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