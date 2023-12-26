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Samsung запустил в Индии продажи смартфона Galaxy A25 5G от 30 тыс. рублей

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В Индию прибыл смартфон Galaxy A25 5G, который был представлен в этом месяце во Вьетнаме. На индийском рынке аппарат предлагается в двух конфигурациях по цене 325 долларов за версию 8 ГБ + 128 ГБ, а это около 30 тыс. рублей и 360 долларов за вариант 8 ГБ + 256 ГБ.

Samsung запустил в Индии продажи смартфона Galaxy A25 5G от 30 тыс. рублей

Смартфон Galaxy A25 5G от Samsung имеет типичный дизайн для устройств компании, с плоской рамкой и вертикально расположенными камерами. Он также имеет новую приподнятую платформу для кнопок сбоку, которая называется ‘островок клавиш’.

Устройство оснащено 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с вырезом в виде капли росы. Разрешение экрана составляет 2340 x 1080 пикселей (FHD+), частота обновления — 120 Гц, а пиковая яркость — 1000 нит.

Внутри смартфона находится процессор Exynos 1280. Операционная система — One UI 6 на базе Android 14.

Что касается камер, то на задней панели установлена тройная камера, а фронтальная камера имеет разрешение 13 мегапикселей. Задняя камера включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельный объектив с широким углом обзора и 2-мегапиксельную макрокамеру.

Смартфон поддерживает две SIM-карты, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GNSS и USB Type-C. Он также оснащен двумя стереодинамиками, датчиком отпечатков пальцев, размещенным сбоку, слотом для карт microSD и разъемом для наушников 3,5 мм.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

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