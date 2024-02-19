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Samsung запустил ограниченную серию Galaxy Buds 2 Pro в стиле панды

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Samsung запустила в Южной Корее особую версию своих наушников Galaxy Buds 2 Pro, названную «Twin Bao». Это издание было создано в честь рождения панды-близнеца в парке развлечений Samsung Everland.

Samsung запустил ограниченную серию Galaxy Buds 2 Pro в стиле панды

Комплект «Twin Bao» включает в себя наушники Galaxy Buds 2 Pro и очаровательные чехлы с изображением панды. Покупатели также имеют возможность приобрести чехлы отдельно.

Samsung соединила два цветовых варианта наушников с двумя разными чехлами. Графитовые Galaxy Buds 2 Pro комплектуются чехлом с изображением маленького панды по имени Руи Бао, а белые наушники идут с чехлом с изображением панды Хуэй Бао.

Имена близнецам, которые появились на свет 7 июля 2023 года, расшифровываются как  «сияющее сокровище» и «мудрое сокровище». Чехлы Twin Bao с точностью передают черты лица и отметины панды.

Samsung запустил ограниченную серию Galaxy Buds 2 Pro в стиле панды

Стоимость этой особой версии Galaxy Buds 2 Pro «Twin Bao» составляет 195 000 вон (около 146 долларов США) и она доступна для покупки на официальном сайте Samsung.com, начиная с 21 февраля 2024 года.

Отдельные чехлы можно приобрести за 42 900 вон (около 32 долларов США) и они подходят для моделей Galaxy Buds FE, Live, 2 и Pro.

Новая версия Galaxy Buds 2 Pro «Twin Bao» технически не отличается от стандартной модели.

 

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