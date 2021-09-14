Samsung запускает новый монитор с всплывающей веб-камерой для удаленных сотрудников и студентов

Samsung Electronics только что выпустила новый продукт, предназначенный для тех, кто работает удаленно, и для студентов, получающих онлайн-образование. Речь идет о новом мониторе с веб-камерой, размещенной во всплывающем механизме.

Южнокорейский технологический гигант только что анонсировал 24-дюймовый монитор с веб-камерой S4 ранее сегодня (14 сентября 2021 года). Он разработан для «гибридных рабочих» и поставляется с поддержкой встроенной веб-камеры, динамиков и микрофона для повышения квалификации специалистов и студентов, работающих / обучающихся из дома. Марк Кирос, вице-президент по маркетингу подразделения дисплеев Samsung, заявил, что «Samsung представляет свой первый монитор с веб-камерой, который приспосабливается к долгосрочной гибридной среде работы и обучения, чтобы облегчить жизнь тем, кто часто использует видеозвонки или многозадачность».

Он также добавил, что «благодаря веб-камере в верхней части экрана пользователи могут присоединиться к видеоконференции, пройти онлайн-класс или посетить виртуальное мероприятие с одного монитора без необходимости покупать другое устройство или управлять дополнительными кабелями». На передней панели монитора установлена ​​2-мегапиксельная камера FHD и инфракрасная камера (сертифицированная Windows Hello), которая размещена на всплывающей камере. Чтобы поднять модуль камеры, пользователям нужно просто надавить на монитор, чтобы он поднялся.

Камера монитора обеспечивает широкий угол обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, а встроенная веб-камера и динамики также позволяют экономить место на портах. При подключении к ноутбуку монитор также может выступать в роли концентратора USB. Примечательно, что Webcam Monitor S4 разработан с учетом совместимости со стандартом VESA, а его подставка с регулируемой высотой (HAS) также может наклоняться, поворачиваться и поворачиваться. Среди других примечательных особенностей — сертификация TUV Rheinland на отсутствие мерцания и низкий уровень синего света, а также встроенный двойной стереодинамик мощностью 2 Вт.