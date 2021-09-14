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Samsung запускает новый монитор с всплывающей веб-камерой для удаленных сотрудников и студентов

Samsung запускает новый монитор с всплывающей веб-камерой для удаленных сотрудников и студентов
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Samsung Electronics только что выпустила новый продукт, предназначенный для тех, кто работает удаленно, и для студентов, получающих онлайн-образование. Речь идет о новом мониторе с веб-камерой, размещенной во всплывающем механизме.

Южнокорейский технологический гигант только что анонсировал 24-дюймовый монитор с веб-камерой S4 ранее сегодня (14 сентября 2021 года). Он разработан для «гибридных рабочих» и поставляется с поддержкой встроенной веб-камеры, динамиков и микрофона для повышения квалификации специалистов и студентов, работающих / обучающихся из дома. Марк Кирос, вице-президент по маркетингу подразделения дисплеев Samsung, заявил, что «Samsung представляет свой первый монитор с веб-камерой, который приспосабливается к долгосрочной гибридной среде работы и обучения, чтобы облегчить жизнь тем, кто часто использует видеозвонки или многозадачность».

Он также добавил, что «благодаря веб-камере в верхней части экрана пользователи могут присоединиться к видеоконференции, пройти онлайн-класс или посетить виртуальное мероприятие с одного монитора без необходимости покупать другое устройство или управлять дополнительными кабелями». На передней панели монитора установлена ​​2-мегапиксельная камера FHD и инфракрасная камера (сертифицированная Windows Hello), которая размещена на всплывающей камере. Чтобы поднять модуль камеры, пользователям нужно просто надавить на монитор, чтобы он поднялся.

Samsung запускает новый монитор с всплывающей веб-камерой для удаленных сотрудников и студентов

Камера монитора обеспечивает широкий угол обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, а встроенная веб-камера и динамики также позволяют экономить место на портах. При подключении к ноутбуку монитор также может выступать в роли концентратора USB. Примечательно, что Webcam Monitor S4 разработан с учетом совместимости со стандартом VESA, а его подставка с регулируемой высотой (HAS) также может наклоняться, поворачиваться и поворачиваться. Среди других примечательных особенностей — сертификация TUV Rheinland на отсутствие мерцания и низкий уровень синего света, а также встроенный двойной стереодинамик мощностью 2 Вт.

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