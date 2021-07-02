В последнее время Samsung уделяет повышенное внимание своей камере, увеличивая инвестиции в блок формирования изображений. Компания также планирует выпустить новые датчики изображения, которые позволят ей лучше конкурировать с Sony на рынке камер.

Согласно отчету, подразделение, которое производит сенсоры для камер ISOCELL, планирует вложить значительные средства в улучшение своих камер, а также расширить свой продуктовый портфель. Для тех, кто не знает, Samsung и Sony являются лидерами рынка сенсоров изображения, причем первая занимает 29 процентов рынка, а вторая — 29 процентов.

В то время как Sony действительно лидирует на рынке, южнокорейскому технологическому гиганту удалось увеличить свою долю рынка за последние пару лет. Кроме того, компания также работает над выпуском новых и более мощных сенсоров камер, чтобы лучше конкурировать с Sony на рынке. Это включает в себя новый 50-мегапиксельный сенсор камеры, который на данный момент является одним из лучших сенсоров. Между тем, как сообщается, компания также работает над новым датчиком на 200 мегапикселей.

Ожидается, что за счет этого Samsung также сократит разрыв в рыночной доле между Sony и составит всего 10 процентов от японского бренда. Сообщается, что новый 200-мегапиксельный датчик ISOCELL также будет иметь объединение пикселей 16 в 1 и поддержку записи видео 8K. С другой стороны, компании также намекнули, что когда- нибудь в будущем она создаст 600-мегапиксельный сенсор , хотя, как говорят, он будет предназначен для беспилотных автомобилей, а не для смартфонов.

Источник — Astera.