Флагманы южнокорейской компании Samsung Galaxy S21 будет представлены, как ожидается, 14 января, но российская Caviar уже подготовила особую версию аппарата Samsung Galaxy S21 Ultra.

Модель выполнили с использованием золота 750 пробы, а ее стоимость составит 5 млн рублей. Специальные версии смартфонов от Caviar могут начать продавать до официального анонса новинок.

В частности, компания может начать принимать заказы, однако, как выяснилось, Samsung запретила российской Caviar продавать позолоченный Galaxy S21 до его официальной презентации.

Дело в том, что на сайте Caviar была создана страничка с Samsung Galaxy S21 Ultra Golden 21 за 5 млн рублей, где помимо внешнего вида были опубликованы и подробные характеристики, а еще на страничке была активной кнопка купить.

Это не устроило руководство Samsung и они потребовали убрать информацию, и открыть доступ к заказу и страницу с устройством только после официальной презентации смартфона.