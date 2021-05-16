Samsung запланировал выпуск нового смартфона Galaxy S21 Fan Edition на конец 2021 года

Две новые заявки EUIPO предполагают, что Samsung готовится выпустить новый смартфон Fan Edition в конце этого года. Ожидается, что Samsung представит Galaxy S21 FE в августе на другом мероприятии Galaxy Unpacked.

Не секрет, что в этом году Samsung намерена выпустить еще один смартфон Fan Edition, о чем astera.ru уже сообщала ранее. Например, мексиканский веб-сайт Samsung кратко упомянул Galaxy S21 FE, в то время как просочившаяся информация предполагала, что устройство дебютирует 19 августа.

Теперь Samsung подала две заявки в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), которые намекают на выпуск Galaxy S21 FE. Согласно этим данным, Samsung хочет зарегистрировать термины «Активировать режим вентилятора» и «Раскрыть силу вентилятора», заявки на которые компания подала на этой неделе.

Первоначально предполагалось, что Samsung может обеспечить активное охлаждение будущих смартфонов и планшетов. Однако вторая регистрация для «Unleash Your Fan Power» подразумевает, что это маркетинговые термины для будущего устройства с вентилятором, а не что-либо, связанное с охлаждением.

Ожидается, что Galaxy S21 FE будет оснащен дисплеем с частотой 120 Гц и аккумулятором емкостью 4500 мАч. Устройство также должно иметь чипсет высшего уровня, вероятными кандидатами на который будут Exynos 2100 или Snapdragon 888.