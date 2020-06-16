Samsung запатентовала смартфон с шестью и поворотными модулями

Samsung запатентовала смартфон с шестью и поворотными модулями16.06.2020 17:43
В Сети появились патентные изображения нового смартфона от компании Samsung.
На них продемонстрировали устройство, в котором основная камера получит шесть сенсоров.
Помимо такого числа датчиков, некоторые модули будут поворотными, за счет чего можно реализовать новые режимы работы.
В камере предлагается использовать один объединенный с телеобъективом датчик и широкоугольные модуль с фокусным расстоянием 28 мм.
В обычном режиме некоторые сенсоры будут смотреть вперед, но в новых режимах они будут поворачиваться, для того чтобы в дальнейшем программное обеспечение объединяло картинки с них.
За счет этого можно получать панорамные изображения с размытием фона. Реализует ли компания нечто подобное в своих смартфонах пока неизвестно и возможно описанная технология это не больше, чем очередной невостребованный патент.
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