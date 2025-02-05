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Samsung запатентовала смарт-кольцо Galaxy Ring для управлением другими гаджетами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Samsung подал патент на новое смарт-кольцо, которое может не только отслеживать здоровье, но и управлять другими устройствами.

Samsung запатентовала смарт-кольцо Galaxy Ring для управлением другими гаджетами

Galaxy Ring, уже существующий в первой версии, отслеживает биометрические данные и передает их в приложение Samsung Health.

В новом патенте указано, что кольцо сможет взаимодействовать с другими устройствами по беспроводной сети, что позволит пользователям управлять, например, ноутбуками и планшетами.

Это будет похоже на функционал, предлагаемый экосистемой Apple, но с более интуитивно понятным интерфейсом.

Пока неясно, когда Samsung выпустит это устройство, но патент указывает на интересный шаг в развитии Galaxy Ring.

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