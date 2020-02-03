Samsung запатентовала смарт-колонку с гибким экраном

Гибкие экраны перед производителями цифровой техники открывают новые возможности, причем Samsung как один из первых разработчиков гибких панелей сейчас активно развивает их производство и разрабатывает новые гаджеты.

Недавно корейской компанией была запатентована смарт-колонка с гибкой панелью. Уникальность данного устройства в том, что гибкий экран раскрывается и работает как сенсорная панель, на которой может отображаться различный контент.

Сама колонка выполнена в виде цилиндра, а гибкая панель опоясывает цилиндр по высоте. Пока данный гаджет только запатентован, и возможно он никогда не доберется до серийного производства, но нельзя исключать, что в дальнейшем Samsung выпустит подобную колонку.