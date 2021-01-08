Samsung запатентовала подэкранную камеру для смартфонов

О том что корейская компания ведет разработку подэкранной камеры для смартфонов сообщалось и ранее. Теперь эта неподтвержденная официально информация подтверждена патентами, которые недавно были опубликованы в Сети.

По данным ресурса LetsGoDigital, подразделение корейской компании подало заявку на регистрацию ряда патентов с общим названием «Устройство отображения».

Бюро патентов и товарных знаков США приняло заявление от Samsung Display еще в мае прошлого года, но только сейчас схематические изображения опубликовали в Сети.



В патенте описывают размещение подэкранной камеры, а для этого планируется использовать двойной дисплей.

Один из них будет высокого разрешения, а второй более низкого и он будет располагаться непосредственно над подэкранной камерой.

Напомним, ZTE уже представила первый в мире серийный смартфон с подэкранной камерой, и эта модель называется Axon 20 5G.