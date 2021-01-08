Samsung запатентовала подэкранную камеру для смартфонов

Samsung запатентовала подэкранную камеру для смартфонов09.01.2021 00:34
О том что корейская компания ведет разработку подэкранной камеры для смартфонов сообщалось и ранее. Теперь эта неподтвержденная официально информация подтверждена патентами, которые недавно были опубликованы в Сети.
По данным ресурса LetsGoDigital, подразделение корейской компании подало заявку на регистрацию ряда патентов с общим названием «Устройство отображения».
Бюро патентов и товарных знаков США приняло заявление от Samsung Display еще в мае прошлого года, но только сейчас схематические изображения опубликовали в Сети.
В патенте описывают размещение подэкранной камеры, а для этого планируется использовать двойной дисплей.
Один из них будет высокого разрешения, а второй более низкого и он будет располагаться непосредственно над подэкранной камерой.
Напомним, ZTE уже представила первый в мире серийный смартфон с подэкранной камерой, и эта модель называется Axon 20 5G.
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