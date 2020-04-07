Samsung запатентовала для смартфонов экран нового типа

Корейский производитель электроники запатентовал новый тип экрана, который возможно уже скоро появится в его смартфонах.

Речь идет об экранах устройств, которые будут «стекать» на все четыре грани. То есть на гранях будет именно экран, а не защитное стекло, как у нового Huawei P40 Pro.

У китайской компании, применённый в этом смартфоне дисплей имеет название Overflow Display. В нем экран действительно огибает боковые грани, а в нижняя и верхняя грани это стекло.

Патент был подан Samsung Display, а вот когда появится первый смартфон Samsung с таким дисплеем пока неизвестно.