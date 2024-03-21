Samsung запатентовала дизайн своих новых смарт-очков

Компания Samsung подала заявку на патент своих умных очков «Galaxy Glasses».

Патент, который появился недавно, показывает, что умные очки Samsung будут иметь довольно обычный дизайн, но с некоторыми интересными особенностями.

Например, на левой оправе очков будет магнитное соединение, с помощью которого их можно будет заряжать, просто надевая на специальную крышку. Батареи будут расположены внутри каждой дужки.

Очень любопытно, что патент не упоминает наличие камер или датчиков, которые обычно ожидаются в подобных устройствах дополненной реальности.

Возможно, этот патент сконцентрирован исключительно на физическом дизайне, и Samsung планирует подать отдельные патенты, касающиеся технических аспектов умных очков.

Патент также показывает внутреннюю конфигурацию устройства и дизайн чехла для зарядки.