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Samsung запатентовал планшет с растягиваемым экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Samsung подал патентную заявку на разработку планшета с телескопическим корпусом и раздвижным дисплеем. По иллюстрациям, приложенным к заявке, можно увидеть внутреннюю конструкцию устройства, а в тексте описан механизм его работы.

Samsung запатентовал планшет с растягиваемым экраном

Согласно информации, опубликованной порталом Panently Apple, Samsung разрабатывает планшет с раздвижным экраном.

Предполагается, что экран будет расширяться и сужаться по горизонтали: дисплей будет разворачиваться в стороны, когда корпус планшета будет двигаться влево и вправо.

Для реализации этой идеи Samsung может использовать специальный механизм, который будет направлять и удерживать гибкий экран внутри корпуса и освобождать его в соответствии с настройками.

В патенте также показана схема работы устройства, которое включает шестерёнки, приводные и направляющие блоки. Подобную концепцию ранее реализовала компания OPPO в своем смартфоне X 2021.

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