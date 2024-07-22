Samsung запатентовал планшет с растягиваемым экраном

Samsung подал патентную заявку на разработку планшета с телескопическим корпусом и раздвижным дисплеем. По иллюстрациям, приложенным к заявке, можно увидеть внутреннюю конструкцию устройства, а в тексте описан механизм его работы.

Согласно информации, опубликованной порталом Panently Apple, Samsung разрабатывает планшет с раздвижным экраном.

Предполагается, что экран будет расширяться и сужаться по горизонтали: дисплей будет разворачиваться в стороны, когда корпус планшета будет двигаться влево и вправо.

Для реализации этой идеи Samsung может использовать специальный механизм, который будет направлять и удерживать гибкий экран внутри корпуса и освобождать его в соответствии с настройками.

В патенте также показана схема работы устройства, которое включает шестерёнки, приводные и направляющие блоки. Подобную концепцию ранее реализовала компания OPPO в своем смартфоне X 2021.