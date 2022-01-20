Компания Samsung запатентовала ноутбук, который складывается вдвое

Samsung развивает модельный ряд устройств с гибкими экранами. Недавно корейский производитель электроники запатентовал ноутбук, который можно складывать пополам.

Патентные изображения были опубликованы на сайте международной организации WIPO.

Судя по схематическим изображениям, у ноутбука снимается дисплей, и его можно использовать как планшет.

Причем сам экран можно сложить пополам, такую же операцию можно проделать и с присоединяемой клавиатурой.

За счет таких действий аппарат окажется очень компактным и его легко можно будет поместить в небольшую сумку.

Предположительно, у запатентованной модели аккумуляторы будут размещены не только в основной части, но также и в клавиатуре.