Samsung запатентовал геймпады для смартфонов

Samsung разрабатывает игровые аксессуары для своих смартфонов, причем их возможно представят в ближайшее время.

Стоит отметить, что корейский производитель хоть и не выпускает игровые смартфоны, но для своих устройств он запустил специальный сервис PlayGalaxy Link. Через него на смартфоне можно играть в игры, предназначенные для РС.

Еще компания разрабатывает игровые контролеры, который уже запатентовали во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Согласно патенту, в контролере предусмотрен слот для смартфона, а подключение устройства происходит через USB.

Геймпад оснастили аккумулятором и 3,5 мм разъёмом для наушников. Помимо этого, заявлено активное охлаждение, встроенные динамики и вибромоторы.

Когда запатентованные контролеры появятся в продаже пока неизвестно.