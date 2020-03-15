Samsung запатентовал геймпады для смартфонов

Samsung запатентовал геймпады для смартфонов15.03.2020 22:30
Samsung разрабатывает игровые аксессуары для своих смартфонов, причем их возможно представят в ближайшее время.
Стоит отметить, что корейский производитель хоть и не выпускает игровые смартфоны, но для своих устройств он запустил специальный сервис PlayGalaxy Link. Через него на смартфоне можно играть в игры, предназначенные для РС.
Еще компания разрабатывает игровые контролеры, который уже запатентовали во Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Согласно патенту, в контролере предусмотрен слот для смартфона, а подключение устройства происходит через USB.
Геймпад оснастили аккумулятором и 3,5 мм разъёмом для наушников. Помимо этого, заявлено активное охлаждение, встроенные динамики и вибромоторы.
Когда запатентованные контролеры появятся в продаже пока неизвестно.
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