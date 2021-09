Samsung задерживает выпуск бета-версии One UI 4.0

Samsung готовится к запуску последней версии своего пользовательского скина на базе ОС Android — One UI 4.0 . Хотя первоначальная дата запуска новой версии была 9 сентября, теперь компания отложила выпуск бета-версии.

Community Manager южнокорейской Tech гиганта представила новую информацию относительно One UI 4.0, подтверждая отсроченное рулон из за бета в форуме посте . Он заявил, что «мы просим вашего понимания и не можем сообщить вам график, пока не откроется бета-версия». Для тех, кто не знает, ожидается обновление One UI 4.0, поскольку оно основано на новой ОС Android 12 . Кроме того, его предшественник, обновление One UI 3.1.1 , не внесло серьезных обновлений или изменений в пользовательский скин.

Раньше ожидалось, что бета-версия последней версии будет запущена 9 сентября, но на данный момент бренд отложил выпуск на неопределенный срок. Хотя, поскольку Samsung уже установила сентябрьские сроки для запуска, задержка может быть не слишком долгой. Однако вряд ли он просто появится в ближайшие выходные. К сожалению, причина задержки на данный момент неизвестна. Но, следуя традиции, мы можем ожидать, что бета-версия упадет в родной стране компании, Южной Корее, прежде чем будет выпущена в других регионах. Так что следите за обновлениями по этому поводу.