Samsung W21 просочился в Сеть перед его официальным запуском

Samsung готовится выпустить свой новый смартфон под названием Samsung W21 5G в Китае 4 ноября. Теперь, всего за пару дней до официального запуска телефона, его живое изображение появилось в сети.

На изображении видно, что телефон будет оснащен тройной камерой на задней панели и прямоугольным модулем камеры в верхнем левом углу. Датчики камеры размещены вертикально вместе со светодиодной вспышкой.

Помимо модуля камеры, еще одна заметная деталь — фактурная задняя панель. Подобно смартфону Galaxy Z Fold 2 , будущий Galaxy W21 5G также будет иметь дополнительный дисплей, который позволит пользователям использовать телефон в сложенном состоянии.

Дисплей телефона имеет вырез, в котором находится фронтальная камера. Ранее телефон был замечен на TENAA с номером модели SM-W2021, который раскрыл почти все характеристики телефона.

Samsung W21 5G имеет экран размером 6,23 дюйма с разрешением 816 x 2260 пикселей, а внутренний дисплей имеет размер 7,53 дюйма и обеспечивает разрешение 2208 x 1768 пикселей.

Он будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 865 Plus с тактовой частотой 3,09 ГГц. Что касается памяти, чипсет имеет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, но нет слота для карт microSD.

Устройство, вероятно, имеет три датчика на 12 МП на задней панели и одну камеру на 12 МП на передней панели. Устройство пакеты номинальной емкости двойных ячейки 2090mAh + 2160mAh батареи и 3C сертификация телефона уже показали , что он может прибыть с поддержкой 25W быстрой зарядки.