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Samsung высмеивает в новой рекламе iPhone 12 Pro Max отсутствие 100-кратного цифрового увеличения

24.05.2021 21:37

В новой рекламе Samsung высмеивает отсутствие у iPhone 12 Pro Max 100-кратного увеличения по сравнению с его флагманом Samsung Galaxy S21 Ultra. В рекламе под названием «Космический зум», опубликованном в конце прошлой недели, можно увидеть, как «iPhone 12 Pro Max» и Samsung Galaxy S21 Ultra фотографируют луну в полной темноте. IPhone 12 Pro Max‌ увеличивает максимально возможный 12-кратный зум, а Samsung Galaxy S21 Ultra делает более близкий снимок благодаря функции 100-кратного цифрового увеличения.

Samsung высмеивает в новой рекламе iPhone 12 Pro Max отсутствие 100-кратного цифрового увеличения

Во второй рекламе под названием «108 МП» Samsung нацеливается на широкую камеру iPhone 12 Pro Max с разрешением 12 МП, а не на основную камеру Galaxy S21 Ultra с разрешением 108 МП. Видео показывает, что оба флагманских устройства увеличивают масштаб изображения гамбургера, и делается вывод о том, что фотография, сделанная с помощью Galaxy Ultra 21, позволяет пользователям видеть «четкие детали», а фотография, сделанная с помощью iPhone, — нет.

Samsung высмеивает в новой рекламе iPhone 12 Pro Max отсутствие 100-кратного цифрового увеличения

В начале обоих рекламных роликов Samsung говорит: «Обновление вашего смартфона не должно быть понижением», намекая, что переход на «iPhone» — это понижение, а не обновление.

Samsung Galaxy S21 Ultra обладает широким набором функций камеры, включая основную камеру на 108 МП, сверхширокоугольный объектив на 12 МП и телеобъектив. Однако 100-кратный зум, представленный в Galaxy S21 Ultra, является только цифровым. По сравнению с оптическим зумом iPhone 12 Pro и «iPhone 12 Pro Max» имеют до 2,5-кратного увеличения, а Galaxy — до 3-кратного.

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