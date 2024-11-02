Samsung выпустит в 2025 году флагманы Galaxy S25, новинку XR и дешевую «раскладушку»

Samsung анонсировала свои планы на 2025 год, включая новую серию Galaxy S25, устройство XR и более доступный складной смартфон.

В третьем квартале 2024 года подразделение компании, занимающееся смартфонами, сообщило о прибыли в 3,37 триллиона вон, при этом ожидается «ограниченный» рост в четвёртом квартале.

Компания намерена сосредоточиться на увеличении продаж премиальных продуктов и улучшении своей стратегии в области искусственного интеллекта.

Galaxy S25 будет выпущен в первой половине следующего года, что соответствует графику предыдущих релизов. Samsung также подтвердила, что работает над устройством XR, которое должно было выйти в 2024 году, но теперь его запуск перенесён на 2025 год.

Устройство XR разрабатывается совместно с Google и будет работать на чипе Qualcomm и Android. Ранее ожидалось, что в октябре появится версия для разработчиков, но этого не произошло.

Кроме того, Samsung намекнула на возможность создания более дешёвого складного смартфона. Компания изучает способы уменьшения входных барьеров для пользователей, чтобы больше клиентов могли воспользоваться складными устройствами.

Ранее Samsung отрицала слухи о более доступных моделях, но сейчас, на фоне снижения продаж, её позиция, похоже, меняется.

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