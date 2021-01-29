Samsung выпустит смартфон с ёмким аккумулятором за 7 тысяч рублей

Samsung выпустит смартфон с ёмким аккумулятором за 7 тысяч рублей29.01.2021 23:53
Samsung скоро представит новое поколение своего самого дешевого смартфона М-серии.
В прошлом году на индийском рынке в продажу поступили Galaxy M01s и Galaxy M01, которые стали самыми дешёвыми аппаратами бюджетной серии.
На следующей неделе будет представлен преемник дешевых смартфонов — Galaxy M02. О нем стало известно благодаря страничке в магазине Amazon India.
На сайте магазина указано, что аппарат можно будет купить со 2 февраля в эквиваленте за 96 долларов.
Помимо этой информации были опубликованы основные характеристики смартфона.
Так, в нем установят 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1560 х 720 пикселей, двойную основную камеру с датчиками 13 и 2 Мп и аккумулятор на 5000 мАч.
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