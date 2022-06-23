Компания Samsung выпустит смартфон Galaxy M13 5G с процессором Dimensity 700

Samsung Galaxy M13 на рынке пока предлагается только с поддержкой сетей четвертого поколения.

Но корейская компания намерена скоро выпустить модель и с 5G. Для того чтобы в смартфоне появилась поддержка нового стандарта мобильной связи, разработчики решили использовать недорогой Dimensity 700 от компании MediaTek.

Этот восьмиядерный процессор работает на частоте до 2,2 ГГц, в нем есть модем 5G и графическое ядро Mali-G57 MC2.

Samsung Galaxy M13 5G будет отличатся от версии с 4G. В смартфоне будет уменьшен до 6,5-дюйма экран и снизят его разрешение до HD+. Сетевой информатор сообщает про 4 или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии, а также 64 или 128 ГБ постоянной памяти.

С фронтальной стороны в Galaxy M13 5G установят 5 Мп камеру, на задней панели в блоке будет 50 и 2 Мп датчики. Питание устройства будет осуществляться аккумулятором на 5000 мАч.