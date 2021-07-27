Продолжая традицию, президент Samsung TM Ро опубликовал на веб-сайте сообщение в блоге перед мероприятием Galaxy Unpacked, в котором рассказывается о продуктах, которые должны быть запущены, и об ожиданиях.

В этом посте Ро подтвердил, что грядущие складные смартфоны от компании будут иметь поддержку S Pen. Это также подтверждает, что южнокорейский гигант представит новый S Pen на мероприятии Galaxy Unpacked в следующем месяце.

Новый стилус рекламируется как «первое в мире перо S Pen, разработанное специально для складных телефонов». Однако в настоящее время больше о продукте ничего не известно. Это не так, TM Roh также подтвердила, что в этом году не будет выпущено устройство Galaxy Note , заявив, что вместо того, чтобы на этот раз запустить серию Note, компания «расширит полюбившиеся функции Note на большее количество Samsung. Устройства Galaxy».

Он добавляет, что «складные устройства третьего поколения откроют новые удивительные возможности многозадачности и увеличат надежность». Говоря о Galaxy Z Flip 3, он говорит, что телефон будет иметь «еще более изысканный стиль, вооруженный более прочными и прочными материалами».

Дело не только в аппаратном обеспечении, но Samsung также уделяет внимание программному обеспечению для улучшения взаимодействия с пользователем. Ро говорит, что компания работала с Google, «чтобы обогатить наши складные экосистемы популярными приложениями и услугами».

Для будущего складного смартфона Samsung разработала больше партнерских приложений, чтобы воспользоваться преимуществами складного формата. Мы можем рассчитывать на поддержку видеозвонков в режиме громкой связи с помощью Google Duo, просмотра видео в режиме «Flex» на YouTube и многозадачности в Microsoft Teams, среди прочего.

Ожидается, что на мероприятии Galaxy Unpacked 11 августа Samsung представит Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, серии Galaxy Watch 4, Galaxy Buds 2 и S Pen. Ожидается, что грядущие складные телефоны будут примерно на 200 долларов дешевле, чем их предшественники, поскольку компания стремится сделать их более доступными.

Источник — Astera.