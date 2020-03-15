Samsung выпустить обычный Galaxy Note20 и Ultra-версию

По традиции Samsung проводит презентацию флагманского смартфона со стилусом в августе.

Ожидается, что и в этом году корейская компания не изменит традициям и покажет Galaxy Note20. Но ожидается, что в 2020 году моделей в линейке будет две.

Про новинку информации практически нет, но инсайдеры сообщают, что помимо Galaxy Note20 будет еще выпущена версия Note20 Ultra.

Об этом рассказал редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах. Ранее этот инсайдер рассказывал про серию Galaxy S20, и все утечки оказались достоверными.

Вайнбах также в соцсети еще написал, что одна модель Note20 будет на процессоре Snapdragon, а в основе другой ляжет иная платформа, предположительно Exynos.