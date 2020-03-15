Samsung выпустить обычный Galaxy Note20 и Ultra-версию

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.19 EUR/RUB: 81.86 BTC/USD: 8756.9

16 апреля : понедельник

ТОП новости

Интервью

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Samsung выпустить обычный Galaxy Note20 и Ultra-версию

15.03.2020 22:16

По традиции Samsung проводит презентацию флагманского смартфона со стилусом в августе.

Ожидается, что и в этом году корейская компания не изменит традициям и покажет Galaxy Note20. Но ожидается, что в 2020 году моделей в линейке будет две.

Про новинку информации практически нет, но инсайдеры сообщают, что помимо Galaxy Note20 будет еще выпущена версия Note20 Ultra.

Об этом рассказал редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах. Ранее этот инсайдер рассказывал про серию Galaxy S20, и все утечки оказались достоверными.

Вайнбах также в соцсети еще написал, что одна модель Note20 будет на процессоре Snapdragon, а в основе другой ляжет иная платформа, предположительно Exynos.

Просмотры:

Метки: , ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги