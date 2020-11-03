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Samsung выпустит мини-светодиодные смарт-телевизоры в первой половине 2021 года

03.11.2020 10:01

Южнокорейская компания Samsung не только является ведущим мировым брендом смартфонов, но и является одной из ведущих компаний в области смарт-телевизоров. Компания имеет сильные позиции в сегменте светодиодных телевизоров, и теперь компания готовится к запуску новых моделей телевизоров с передовыми технологиями.

Сообщается, что Samsung работает над новым мини-светодиодным дисплеем для своих смарт-телевизоров, и теперь в новом отчете утверждается, что южнокорейский гигант готов выпустить на рынок новую серию мини-светодиодных смарт-телевизоров в первой половине следующего года.

Однако в настоящее время точные сроки запуска будущих устройств еще не известны. Если верить предыдущим отчетам, то в 2021 году компания планирует продать около двух миллионов единиц своих мини-светодиодных телевизоров.

Мини-светодиодный телевизор, в котором в качестве подсветки используются маленькие светодиоды размером от 100 до 300 микрометров каждый. Когда они расположены близко друг к другу и используются в качестве источника света, экран может быть ярче и обеспечивать более четкое изображение. Он использует фильтр QD и мини-светодиоды, что ставит эту новую линейку на ступеньку выше телевизоров QLED, которые уже продает Samsung.

У Samsung уже есть две линейки премиальных Smart TV — QLED и Micro LED. Предстоящие мини-телевизоры со светодиодной подсветкой от южнокорейского гиганта присоединятся к списку предложений премиум-класса. Интересно, что южнокорейская компания уже продемонстрировала топовые модели Micro LED TV в начале этого года на выставке CES 2020.

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