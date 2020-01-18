Samsung выпустит чехол для смартфона Galaxy Z Flip за 100 долларов

Официально для Samsung Galaxy Z Flip будет выпускаться только один чехол. Его цена составит 100 долларов. Такие данные приводит издание Mobile Fun со ссылкой на собственный источник.

Внешность чехла пока не раскрывают, но было указано, что его сделают из натуральной тонкой кожи, а сам чехол выполнен таким образом, что он не сильно будет увеличивать смартфон.

Напомним, Samsung Galaxy Z Flip это новый раскладной смартфон с гибким дисплеем, который будет раскрываться как классическая «раскладушка».

Ориентировочно цена устройства на рынке составит 1000-1200 долларов. По слухам, презентация нового раскладного аппарата состоится 11 февраля 2020 года на специальном мероприятии Galaxy Unpacked.