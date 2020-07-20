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Samsung выпустит 30 июля недорогой смартфон Galaxy M31s

20.07.2020 23:34

Samsung в конце месяца представит новый смартфон Galaxy M31s. Этот аппарат уже появился на сайте Amazon India и там была подтверждена дата презентации устройства.

Samsung Galaxy M31s будет представлен 30 июля. В этот же день на смартфон должны начать принимать заказы.

В будущем смартфоне будет установлена камера с четырьмя объективами, где главный модуль получит 64 Мп матрицу. Остальные три объектива оснастят 8, 5 и 5 Мп фотодатчиками.

Samsung выпустит 30 июля недорогой смартфон Galaxy M31s

Известно, что в устройстве установят батарею на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

В основе Galaxy M31s будет лежать процессор Exynos 9611 и 6 ГБ оперативной памяти.

Флеш-накопитель будет предложен только на 64 ГБ. «Живые» продажи Samsung Galaxy M31s начнутся 6 августа, но цены на смартфон пока неизвестны.

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