Samsung выпустит 30 июля недорогой смартфон Galaxy M31s

Samsung выпустит 30 июля недорогой смартфон Galaxy M31s20.07.2020 23:34
Samsung в конце месяца представит новый смартфон Galaxy M31s. Этот аппарат уже появился на сайте Amazon India и там была подтверждена дата презентации устройства.
Samsung Galaxy M31s будет представлен 30 июля. В этот же день на смартфон должны начать принимать заказы.
В будущем смартфоне будет установлена камера с четырьмя объективами, где главный модуль получит 64 Мп матрицу. Остальные три объектива оснастят 8, 5 и 5 Мп фотодатчиками.
Известно, что в устройстве установят батарею на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.
В основе Galaxy M31s будет лежать процессор Exynos 9611 и 6 ГБ оперативной памяти.
Флеш-накопитель будет предложен только на 64 ГБ. «Живые» продажи Samsung Galaxy M31s начнутся 6 августа, но цены на смартфон пока неизвестны.
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