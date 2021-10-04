Samsung выпустит 20 миллионов смартфонов серии Galaxy S22

Samsung готовится к запуску серии смартфонов следующего поколения Galaxy S22 . Модельный ряд должен быть запущен в начале 2022 года и, как ожидается, будет включать три модели. В новом отчете говорится, что компания планирует выпустить 20 миллионов единиц новейших флагманских телефонов.

По данным TheElec , южнокорейский технологический гигант планирует произвести 20 миллионов единиц своей серии Galaxy S22. Хотя около 50 или более процентов производства и поставок будут приходиться на одну модель. Речь идет о базовой версии Galaxy S22. Сообщается, что эта модель будет иметь меньший 6,1-дюймовый дисплей по сравнению с 6,2-дюймовым его предшественником, Galaxy S21 .

Базовый вариант будет составлять от 50 до 60 процентов от общего количества поставленных серий Galaxy S22. Как и Galaxy S22, Galaxy S22 + также теряет 0,1 дюйма экрана, при этом размер экрана увеличился с 6,7 дюйма до 6,6 дюйма. На версию Plus будет приходиться 20 процентов от общего числа произведенных и отгружаемых устройств всей серии, а на Galaxy S22 Ultra — оставшиеся от 20 до 30 процентов.

Примечательно, что Galaxy S22 Ultra по-прежнему будет иметь такой же 6,8-дюймовый дисплей, как и его предыдущая итерация, но также будет иметь корпус для S Pen . С другой стороны, цифра производства 20 миллионов единиц также означает снижение производства на 33 процента по сравнению с 30 миллионами единиц, произведенными для серии Galaxy S21 ранее в этом году. Исходя из этой цифры, от 10 до 12 миллионов единиц будут состоять исключительно из базового варианта, в то время как Plus и Ultra будут составлять от 4 до 6 миллионов единиц соответственно.