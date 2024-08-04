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Samsung выпустила версию смартфона Galaxy F14 для сетей 4G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания Samsung представила модель Galaxy F14 4G — бюджетный смартфон, адаптированный для работы в 4G-сетях.

Samsung выпустила версию смартфона Galaxy F14 для сетей 4G

Galaxy F14 4G получил 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В нем выполнен каплевидный вырез под 13-Мп фронтальную камеру.

Основная камера на задней панели — 50 Мп. Есть также макро и сенсор глубины по 2 Мп. Аппарат оснастили чипсетом Snapdragon 680, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Аккумулятор — 5000 мАч с 25В зарядкой.

Смартфон работает на Android 14 с One UI и имеет сканер отпечатков, 3,5 мм разъём, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Galaxy F14 4G уже поступил в продажу в Индии по цене 107 долларов.

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