Samsung выпустила версию смартфона Galaxy F14 для сетей 4G

Компания Samsung представила модель Galaxy F14 4G — бюджетный смартфон, адаптированный для работы в 4G-сетях.

Galaxy F14 4G получил 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В нем выполнен каплевидный вырез под 13-Мп фронтальную камеру.

Основная камера на задней панели — 50 Мп. Есть также макро и сенсор глубины по 2 Мп. Аппарат оснастили чипсетом Snapdragon 680, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Аккумулятор — 5000 мАч с 25В зарядкой.

Смартфон работает на Android 14 с One UI и имеет сканер отпечатков, 3,5 мм разъём, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Galaxy F14 4G уже поступил в продажу в Индии по цене 107 долларов.